Gerri de la Sal acollirà dissabte la quarta FestaSal

Gerri de la Sal acollirà dissabte vinent 3 d’agost la quarta edició de la FestaSal per ressaltar el valor històric i econòmic de la sal al Baix Pallars. L’alcaldessa, Anna Sentillena, va assenyalar ahir, durant la presentació, que és una “oportunitat magnífica per conèixer el Pallars i la seua història, i per descobrir per què la sal ha estat motor econòmic d’aquest territori durant molts anys”. Es tracta d’una jornada amb propostes per a totes les edats i gustos, com tallers, visites guiades, xarrades i teatre, entre d’altres. Així, hi haurà un mercat artesanal i una xarrada sobre el Geoparc Orígens. Un altre dels punts d’interès serà una visita guiada al Museu de la Sal, que continuarà amb una visita teatralitzada a l’equipament i una altra a les salines. Com a novetat, aquest any es farà una georuta d’aigua Arboló-Baén, amb La Ràfting Company, des de Sort fins a la Figuereta. A la nit, els assistents podran disfrutar del Concert La Rumba Blanca. Així mateix, la Tampanada Ràdio, l’emissora comarcal, farà entrevistes sobre memòria oral, que parlaran sobre la festa, l’antiga escola de Gerri de la Sal i el procés previ a la comercialització de la sal. En la presentació d’aquesta quarta edició ahir, també van participar la regidora de Cultura de l’ajuntament de Baix Pallars, Marta Farré, i el vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez.