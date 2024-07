Les temperatures seran més altes del normal durant els propers tres mesos

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Al mig de la tercera onada de calor de l’estiu, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha anunciat que les temperatures seran més altes de l’habitual durant el trimestre d’agost a octubre. Segons les prediccions, el clima també serà més sec del normal a tota la península i als arxipèlags balear i canari.

Temperatures elevades i clima sec: prediccions de l’Aemet

L’Aemet ha compartit en xarxes socials un mapa que mostra les prediccions per al període entre agost i octubre, incloent el final de l’estiu i l’inici de la tardor. Les dades indiquen que les temperatures seran per sobre del normal amb una probabilitat del 60 al 70 per cent. Aquestes probabilitats són encara més grans a la península i a les Balears, però disminueixen al litoral cantàbric, Galícia i les Canàries.

Més probabilitat de clima sec

Els mapes també revelen que la probabilitat d’un trimestre més sec del normal és del 40 al 50 per cent a la península i les Balears, una mica menys a les Canàries.

Coincidència amb la tercera onada de calor

Les dades publicades per l’Aemet coincideixen amb un nou episodi de temperatures extremes a Espanya i l’inici de la tercera onada de calor de l’estiu. Les previsions indiquen que les temperatures diürnes i nocturnes seran molt altes, afectant principalment el sud i est de la península, així com les Balears. Aquest episodi de calor extrema s’espera que es prolongui fins demà, amb un descens tèrmic generalitzat divendres, encara que continuarà la calor intensa.