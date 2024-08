Adeu a les patates fregides sabor pernil

Els aliments amb aromes de fum, com algunes patates fregides, tenen els dies comptats.

Després d’una avaluació exhaustiva efectuada per l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) a finals de 2023, els Estats membres de la UE han decidit no renovar l’autorització de certes aromes de fum utilitzades en aliments. Aquestes aromes són comunes en productes com patates fregides, salsitxes, sopes, embotits, carns i peixos.

Què són les aromes de fum?

El fumat tradicional és una tècnica utilitzada per preservar i donar gust d’aliments com carns, peixos i formatges. Tanmateix, molts productes processats imiten aquest sabor mitjançant aromes de fum. Aquestes aromes no són additius, sinó ingredients específics que proporcionen el característic sabor fumat sense sotmetre l’aliment al procés tradicional de fumat.

Avaluació i resultats

Originalment, entre 2009 i 2012, aquestes vuit aromes de fum van ser avaluades i aprovades amb restriccions a causa de problemes de seguretat. Ara, amb la sol·licitud de renovació dels fabricants, l’EFSA ha reavaluat aquestes substàncies i ha trobat nous motius de preocupació, especialment relacionats amb la genotoxicitat, és a dir, la capacitat de danyar el material genètic de les cèl·lules, augmentant el risc de càncer.

Perills potencials

L’EFSA ha destacat que no es pot descartar el risc de genotoxicitat per a aquestes aromes. Això implica que no es pot establir un nivell segur de consum, la qual cosa ha portat a la decisió de retirar aquestes aromes del mercat.

Retirada Gradual

La UE ha establert un pla per a la retirada gradual d’aquestes aromes:

Productes que substitueixen el fumat tradicional: carns, peixos i formatges tenen un període d’adaptació de 5 anys.

carns, peixos i formatges tenen un període d’adaptació de Productes per donar sabor: patates fregides i salses barbacoa, tenen un termini de 2 anys. Això significa que productes com les patates fregides sabor pernil que continguin aquestes aromes podran vendre’s fins 2026.

Recomanacions per als consumidors

Des de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) es recomana limitar el consum d’aliments que continguin aromes de fum. Encara que no s’ha establert una relació directa entre aquestes aromes i problemes de salut, s’aconsella diversificar la dieta per reduir riscos.

La decisió de prohibir aquestes aromes de fum reflecteix el compromís de la UE amb la salut pública i el principi de precaució. Encara que l’adaptació del sector alimentari portarà temps, els consumidors poden protegir-se seguint una dieta equilibrada i variada, evitant el consum excessiu d’aliments processats i optant per productes frescos sempre que sigui possible.