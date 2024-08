Dos funcionaris ferits a la presó de Lleida al reduir un pres que els va atacar amb un ‘punxó’ casolà

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els sindicats CSIF i CCOO van denunciar ahir que un reclús del Centre Penitenciari Ponent va atacar un funcionari amb un tros de cadira de plàstic que havia afilat, però no va aconseguir ferir-lo.

Segons van explicar, els fets van tenir lloc a les nou del matí al Departament de Règim Tancat (DERT) quan el reu va generar un incident, inundant el passadís, i va aprofitar per tornar a la seua cel·la i agafar un punxó que havia fet amb la pota d’una cadira de plàstic que tenia amagada sota el matalàs per intentar apunyalar el cap de servei. Els sindicats van assenyalar que no ho va aconseguir gràcies a l’ajuda d’altres funcionaris que es trobaven al lloc. Tanmateix, dos d’ells van resultar ferits amb contusions i cops durant la reducció del pres. Segons CCOO, van rebre la baixa mèdica.

Així mateix, van denunciar que l’intern tenia altres armes casolanes a la cel·la que havia fet, fins i tot amb trossos afilats d’ossos de menjar. Segons el CSIF, es tracta d’un intern perillós i violent amb gran quantitat d’expedients disciplinaris a la presó de Lleida i en altres de Catalunya. Ambdós sindicats van exigir complir els protocols i mesures urgents contra les agressions als funcionaris.

Val a recordar que la setmana passada un centenar de treballadors de Ponent es van concentrar davant de les portes de la presó per denunciar l’agressió que havia patit una companya al centre penitenciari de Mas d’Enric, en el qual el març passat va morir assassinada per un intern una treballadora de la cuina. Els treballadors van exigir complir els protocols i dotar-los de mesures al denunciar un augment “insuportable” de les agressions a les presons catalanes.