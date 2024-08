Activitats per a tots els gustos i edats a la festa major de Pardinyes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Pardinyes va celebrar ahir la seua segona jornada de festa major. Les activitats van començar a la tarda i n’hi va haver per a tots els gustos i edats. Una d’aquestes va ser una classe de zumba organitzada pel gimnàs Trèvol i que va tenir lloc a l’escenari principal. Alguns dels actes estaven organitzats per les diferents penyes. S’ha de recordar que la festa va començar dijous amb un emotiu pregó de la veïna Cayetana Cano Días. Avui i demà continuarà l’activitat i estan programades una vintena de propostes. Així mateix, per exemple, està previst que aquest matí tingui lloc animació infantil i a la tarda la tradicional estirada de corda i també un espectacle de varietats que donaran pas a una gran revetlla, entre altres.