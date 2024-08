Golmés consolida la seua exposició dedicada als pintors del municipi

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de dinou artistes participen en la sisena Exposició de Pintors i Pintors Golmesencs, iniciativa que serveix per inaugurar les festa major de Sant Salvador, que se celebra del 2 al 6 d’agost.

La mostra, a la sala Dr. Baiget del Centre Cívic, es va inaugurar ahir i va comptar amb la presència de la pintora convidada d’aquest any, la lleidatana Mercè Humedas, així com també la gran majoria de participants a l’exposició, entre ells Emma Altisent, Francesc Baena, Jaume Barqué o Marta Balcells. També va assistir a l’acte el músic Manu Guix, que posteriorment tenia previst protagonitzar un concert al pavelló Salvador Ezquerra.L’exhibició es podrà visitar durant tots els dies de les festes, des de les sis de la tarda fins a dos quarts de nou del vespre.L’alcalde, Jordi Calvís, va destacar que aquesta mostra ja està consolidada en el programa d’actes de festes i va lloar que en un poble petit com Golmés hi pugui haver tanta passió per la pintura. També va assegurar que la festa major inclou actes pensats per a persones de totes les edats i no només de Golmés sinó també de tota la comarca i municipis pròxims.La jornada d’ahir també va incloure altres activitats com l’entrega de diplomes als petits que han assistit aquest any als cursos de natació celebrats el juliol a les piscines municipals o una gimcana per als joves del municipi.D’altra banda, per al cap de setmana estan previstes diferents propostes, com el concert jove amb Bali13, La Fúmiga, Figa Flawas, DJ Moncho i Xaranga Bsumeta a partir de la pròxima mitjanit al circuit de cros o un torneig d’escacs demà al matí, al pavelló Salvador Ezquerra.