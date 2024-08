Vuit morts per la calor el mes de juliol a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comarques lleidatanes van registrar el mes de juliol vuit morts que es podrien atribuir a les altes temperatures, segons les dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària per totes les causes (MoMo), de l’Institut Carlos III. A Catalunya van ser 73 morts i a tot l’Estat, 771, només el mes de juliol. Segons aquestes xifres, entre juny i agost de l’any passat hi va haver 37 morts que podrien atribuir-se a les altes temperatures a la província de Lleida.

Davant de la baixada de les temperatures ahir, posant fi a l’onada de calor que va començar dilluns, Protecció Civil va desactivar l’alerta per calor molt intensa tant diürna com nocturna. Al llarg d’aquests cinc dies, les màximes han estat superiors a les habituals, amb molts valors per sobre dels 40 graus, amb Ponent com una de les zones més afectades.

Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, les màximes van registrar ahir un notable descens a les comarques lleidatanes, com a Alcarràs, que va assolir els 36,3º davant dels 40,2º que va marcar dijous. També es va notar una baixada en les temperatures nocturnes, que durant cinc dies s’han mantingut per sobre dels 20, i fins i tot dels 25, graus.

D’altra banda, ahir a la tarda es van registrar tempestes d’aigua i granís en diverses zones del Pirineu de Lleida. En altres zones de Catalunya la pedra va ser més intensa: a Sant Pere de Torelló, a Osona, van caure pedres d’un diàmetre d’entre 2 i 4 centímetres i va causar afectacions importants al poble.

Per la seua part, el departament d’Acció Climàtica va desactivar ahir l’avís preventiu per contaminació atmosfèrica pels nivells de partícules PM10 que va activar dimecres a Barcelona i Ponent.