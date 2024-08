L'estany atreu 24 joves voluntaris de tot Catalunya

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 24 joves de 14 a 17 anys procedents de diferents punts de tot Catalunya porten a terme des del 28 de juliol fins diumenge tasques de manteniment a l’estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana a través d’un camp de treball. La reparació de cabanes de la zona del bosquet, eliminar brossa o la neteja de la bassa dels amfibis són algunes de les activitats que executen, juntament amb altres que tenen lloc en equipaments d’Ivars d’Urgell, entre les quals reparar la tanca del camp de futbol o treballs de millora a l’escola de Primària. Altres propostes els permeten conèixer detalls dels habitants de l’estany a través de tallers de fauna dedicats a petits mamífers i aus rapinyaires. També tenen temps de conèixer les característiques de la zona. “La majoria no la coneixien i els sorprèn el territori, ja siguin les postes de sol o les festes majors. Lleida és una província desconeguda per la resta de Catalunya” va remarcar Sergi Pijuan, de la cooperativa de lleure Quàlia, encarregada de l’esmentat camp de treball.

En aquest sentit, el president del consell comarcal del Pla d’Urgell, Carles Palau, va destacar la importància d’aquests projectes perquè aquests joves “siguin ambaixadors de la comarca i la puguin recomanar a les seues famílies perquè tornin a visitar-la”. Per la seua part, la coordinadora territorial de Joventut a Lleida, Joana Terré, va explicar que a la demarcació es portaran a terme aquest any un total de catorze camps de treball que són “l’activitat de lleure per excel·lència” que permet als joves col·laborar amb la comunitat i “ser conscients de la realitat del país i les seues necessitats”.