Tarda de dissabte tòrrida a Ponent

Les comarques de Ponent van registrar ahir una tarda tòrrida, amb màximes que van vorejar els 41 graus en diversos municipis del pla, i copant les temperatures més altes a Catalunya. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, Seròs va tornar a registrar la temperatura més alta de la jornada, amb 40,8º, seguit molt de prop per Torres de Segre, Lleida, Castellnou de Seana o Alcarràs. La calor també va ser intensa a les comarques del Pirineu, superant els 38º i els 37º, mentre que es van tornar a registrar nits tropicals en nombroses localitats i arribant a ser tòrrides a Sant Martí de Riucorb, a l’Urgell, o a Sant Romà d’Abella, al Pallars Jussà, al superar els 25º a les 2.00 hores.

Al pic d’aquesta nova onada de calor, el Servei Meteorològic de Catalunya va emetre avisos per calor intensa a les comarques del Segrià, la Noguera, les Garrigues, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell i l’Urgell. Així mateix, va activar per a la passada matinada els de calor intensa nocturna a la Segarra, la Noguera, el Jussà, l’Alt Urgell, el Solsonès i l’Urgell.D’altra banda, ahir a la tarda es van registrar algunes tempestes al Sobirà o a l’Alt Urgell (més informació a la pàgina 42). Les previsions apunten que en la jornada d’avui les màximes podrien baixar algun grau i que per a la setmana que ve es preveu més inestabilitat a partir de dimecres.

