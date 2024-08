Castellbò rememora el Mercat Càtar

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Centenars de persones van acudir ahir a Castellbò, a l’Alt Urgell, a una nova edició del Mercat Càtar i la Fira dels Bons Homes animats per un programa cultural que va començar dissabte a les 18.00 hores amb una vista guiada al Castellbò històric que va sortir de la col·legiata de Santa Maria. Una hora més tard va tenir lloc un concert de música tradicional a càrrec de Baridà Sons Fers al qual va prosseguir un espectacle pirotècnic del Grup de Diables de l’Alt Urgell que va il·luminar tot el poble i que va ser una de les activitats que més públic va congregar, segons va explicar l’alcalde, Albert Marquet.

Ahir diumenge va obrir les portes el Mercat Càtar a les 10 del matí amb productes de proximitat d’artesans de tot el Pirineu i una demostració d’antics oficis que es va portar a terme durant tota la jornada. Després de la cercavila inaugural a càrrec del grup El Toll del Ferro, va tenir lloc la representació de Les extraordinàries històries del joglar Hug de Six al carrer Major amb més espectacles musicals durant el matí. A la tarda, l’historiador Lluís Obiols, també president de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell (IECAU), va parlar sobre Les capelles de Castellbò al segle XVIII. A les 19.30 va tenir lloc la presentació del llibre El éxodo de los cátaros de l’escriptora Mariana Vernieri. D’aquesta forma s’ha volgut recordar la història de la població vinculada al catarisme que reivindicava per als seus seguidors el cristianisme en un sentit més com els únics i veritables deixebles dels apòstols, practicant com ells la pobresa absoluta i el treball manual per viure, patint per això la seua persecució.El Mercat Càtar també vol promoure els productes de proximitat, en especial els del sector gastronòmic. Està organitzat pel consell de l’Alt Urgell i l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Vila i Vall de Castellbò amb la col·laboració de l’ajuntament de Montferrer, la Diputació i l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI).

Hi col·laboren també una vintena de comerços, restaurants i establiments turístics com el refugi El Gall Negre i el refugi El Cabirol, ambdós a Solanell; el càmping-restaurant Cal Buchaca i apartaments rurals, entre altres negocis de la localitat.