Festival a Cambrils amb 7.000 assistents

El concert doble de Los Mambo Jambox Archestra i Alice & The Wonders va tancar diumenge a la nit la 49 edició del Festival Internacional de Música de Cambrils (FIMC). El consistori d’aquest municipi tarragoní va celebrar la “bona acollida” que ha tingut el nou model del festival, que va rebre prop de 7.000 espectadors. Aquest any, les activitats es van dur a terme en diferents espais de la ciutat, com el Port, la Torre del Llimó, la plaça del Pòsit, el Parc del Nou, el Parc del Pescador i el Parc del Pinaret, que va acollir, els tres últims concerts.