Un gran xop de premi a Bellpuig

El Xop Gros del Molí Vell es troba just abans d’arribar al convent de Sant Bartomeu a Bellpuig. - LAIA PEDRÓS

L’arbre monumental Xop Gros del Molí Vell de Bellpuig serà la imatge del cupó de l’ONCE del proper 20 d’agost, dins de la sèrie Abraça el teu arbre. Cinc milions de cupons difondran dimarts vinent la imatge d’aquest exemplar, que es troba just abans d’arribar al convent de Sant Bartomeu, situat a uns 500 metres del centre de Bellpuig, i al costat del Molí Vell, edifici construït entre els segles XIII i XIV.

El Xop Gros pertany a l’espècie Populus nigra, conegut també pels noms comuns de pollancre, pollanc o poll. És un arbre que assoleix els 28,5 metres d’altura, els 4,6 metres de perímetre i els 27 metres de copa mitjana. Forma part de l’arbreda d’interès local del Molí Vell declarada el 2004. L’ajuntament va finalitzar el 2021 les obres de restauració del Molí Vell, l’únic vestigi d’època medieval que queda al municipi, per convertir-lo en un atractiu turístic.A Catalunya, han format part d’aquesta sèrie monogràfica de cupons de l’ONCE el Castanyer de Can Duch o Castanyer de la Casa del Bosc a Cànoves i Samaús (Barcelona) i l’Arbre de la Llibertat d’Arbúcies (Girona). També serà imatge pròximament Lo Parot a Horta de Sant Joan (Tarragona). Segons Medi Ambient i Sostenibilitat, les comarques lleidatanes compten amb cinquanta arbres monumentals. Per comarques, el Pallars Sobirà és la que en té més, amb 16; seguida del Solsonès, 7; Alt Urgell, 6; Alta Ribagorça, 5; la Noguera, 4; el Pallars Jussà i l’Urgell, 3 cada una; Aran, 2, i les Garrigues, el Segrià, el Pla d’Urgell i la Segarra, amb un cada una.