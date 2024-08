Augmentaran un 50% la producció del millor vermut del món, fet a Bell-lloc d'Urgell

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El millor vermut del món es fa a Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell) i així ho reconeixen els World Vermouth Awards que han premiat el semi dolç i semi sec dels Rosat 2024 i Blanc 2023. Marc Cuenca i Núria Sánchez són la parella creadora del vermut i l'elevada demanda ha fet que incrementin un 50% la producció de cara al 2025. De les 1.000 ampolles que comercialitzen ara, esperen arribar a les 1.500, i es que actualment, quan encara no s'ha començat a veremar la propera anyada, ja han esgotat les existències dels vermuts blanc i rosat. Cuenca destaca que el fet diferencial de Manuthem és que es tracta d'un vermut que "respecta el vi" i per això el seu consell a l'hora de prendre'l és no posar-hi gel i fer-ho directament fresc de la nevera.

Marc Cuenca explica que Marnuthem va néixer al 2018 arran d'un viatge que li va regalar la seva parella, Núria Sánchez, i que els va permetre descobrir el món del vi. "Ens vam enamorar bojament d'aquest món", remarca Cuenca, que afegeix que per "circumstàncies", al cap de pocs mesos van començar a fer vermut a casa seva, a Bell-lloc d'Urgell. L'objectiu no era fer un vermut per vendre sinó per prendre'l a casa, amb la família o els amics, i compartir-lo. Poc a poc, van anar "afinant" la recepta fins que uns bons amics els van dir si eren conscients de la qualitat del vermut que havien creat. Aleshores van veure que tenien un vermut molt diferent a la resta, amb la peculiaritat que pretén respectar el vi al màxim i l'objectiu que sigui molt fresc, ideal per menjar. A partir d'aquí, engrescats pel seu entorn, van decidir llençar-lo al mercat al 2021.

Arran de la bona acollida per part del públic, Cuenca es va animar a portar el vermut Marnuthem als World Awards i va ser l'any passat i enguany que ha rebut el guardó or de la màxima categoria per al semisec (2023) i semi dolç (2024). Prèviament, al 2022 van rebre ja una medalla de plata al mateix concurs que se celebra a Londres i també han estat reconeguts en altres iniciatives prestigioses com els IWSC, la Guia Peñín, el concurs CINVE i CIVAS i els VINARI.

Tot plegat, ha fet que aquest vermut del Pla d'Urgell s'hagi convertit en un producte 'premium' a l'abast només d'uns quants, ja que la producció d'ampolles és molt limitada. Actualment en fan unes 1.000 a l'any i l'objectiu dels seus impulsors és augmentar progressivament aquesta xifra de manera que per al 2025 s'han marcat la fita d'arribar a les 1.500. Marnuthem està elaborat amb raïm de la DO Costers del Segre, en concret el rosat prové d'unes vinyes de Carviresa, situades a Tàrrega, i el macabeu de Torres de Sanui, a Lleida.

Finalment, Marc Cuenca posa en valor el fet que un vermut elaborat a Catalunya hagi rebut en dos ocasions aquest màxim guardó internacional i està convençut que altres productors d'aquesta beguda en llocs del país on sempre ha estat més tradicional fabricar-ne estaran contents ja que és un mèrit que es pot traslladar al conjunt del sector i al final "del que es tracta és que la paraula vermut ressoni com més fort i més gran millor".