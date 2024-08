Una demolició que va canviar l'skyline del Barri Antic de Lleida per un aparcament

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Davant dels ulls plorosos d’alguns dels inquilins que hi van passar dècades vivint, una excavadora va iniciar ahir a mig matí la demolició dels blocs del Seminari.” Així començava la crònica publicada en aquest diari el 26 de març del 2009 sobre l’inici de les obres de demolició d’aquests edificis d’habitatges que donaven forma a l’skyline del Barri Antic.

Eren uns blocs rectangulars de cinc plantes organitzats entorn d’una plaça central, denominada Mestre Serra, on hi havia un petit estany en el qual estava reproduït el mapa d’Espanya en relleu. Construïts després de la Guerra Civil, eren de lloguer i van ser estrenats el 1956, així que van durar poc més de 50 anys. Es coneixien com a blocs del Seminari perquè es trobaven al lloc que havia ocupat el Seminari Conciliar fins al 1895. Gestionats per l’ajuntament, es van degradar gradualment a causa de la falta de manteniment.

La primera dècada d’aquest segle, la Paeria va completar el reallotjament de les 55 famílies que residien en aquests habitatges i va procedir a enderrocar-los. Aquesta havia de donar pas a la nova Audiència Provincial i a 104 pisos, la majoria de protecció oficial. Però, com altres projectes, aquest es va quedar al tinter.

L’Audiència es va construir al costat dels jutjats i els habitatges mai van arribar a veure la llum. Així que ara només hi ha un pàrquing de zona blava.