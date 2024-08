Alcarràs utilitzarà un detector de metalls contra armes blanques

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El municipi d’Alcarràs ha decidit prendre una mesura preventiva per evitar aldarulls violents a la festa major, que se celebra del proper 28 d’agost a l’1 de setembre. Es tracta de la incorporació de detectors de metalls als accessos a la zona de penyes a condició que ningú entri amb armes blanques ni objectes punxants dins del recinte.

La decisió es va prendre aquesta setmana en la reunió de coordinació entre els diferents agents que intervindran en la seguretat de la festa major d’Alcarràs, que va comptar amb representants dels Mossos d’Esquadra, la Policia Local del municipi, l’empresa de seguretat privada contractada i els professionals del punt lila, així com regidors i tècnics del consistori.La finalitat de la reunió va ser abordar les diferents qüestions prèvies de seguretat davant de les activitats previstes per a les properes setmanes.

El programa de festa major també inclou un mapa que ubica tots els serveis d’emergències

Com a novetat també en aquest àmbit, el programa de festa major també inclou un mapa que permetrà a la ciutadania poder saber on estan ubicats cadascun dels serveis en cas d’haver-hi algun tipus d’emergència. S’indiquen zones de referència on es troben l’ambulància i els serveis mèdics, la policia, el punt lila i les sortides d’emergència, entre altres.El recinte de penyes estarà tancat i tindrà diversos accessos per poder controlar correctament l’aforament. Per aquesta raó, des del consistori recomanen acudir amb temps a concerts com el de Miki Núñez per evitar cues.També s’ha anunciat el servei de Som nit per prevenir els primers consums entre els més joves i unes formacions sobre la prevenció, detecció i actuació contra agressions masclistes, LGTBI-fòbiques i en favor de la inclusivitat. Aquestes xarrades han estat programades amb la intenció de transmetre els coneixements tant al personal de l’equip tècnic de l’ajuntament com als mateixos penyistes.

Voluntat d’unir criteris durant les celebracions amb penyes

■ L’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys, va demanar fer un front conjunt amb la resta de municipis del territori que organitzen activitats amb penyes per consensuar un mateix horari de tancament. De moment, Alcarràs va decidir, juntament amb Soses, que el recinte es tancarà a les 6 del matí, a excepció de dimecres, que ho farà a les 04.30 hores. Aquesta mesura suposa un avenç d’una hora respecte a l’horari de tancament de l’any passat i dos amb referència al 2022.D’altra banda, també es va acordar que l’ajuntament posarà limitadors de so amb la finalitat de reduir les molèsties els veïns. Així mateix, s’ampliarà un dia més la presència del punt lila, que actuarà durant les nits de dijous, divendres i dissabte, per prevenir possibles situacions de violència masclista.