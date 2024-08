Naixen 1.561 nadons el primer semestre a Lleida

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 1.500 nadons han nascut en la primera meitat d’aquest any, un 1,1% més que en el mateix període del 2023 i un 11,1 menys que fa cinc anys, segons l’estimació mensual de naixements que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va publicar ahir. En concret, entre gener i juny s’han registrat 1.561 naixements, 195 menys que en els primers sis mesos del 2019, quan van ser un total de 1.756. Només al mes de juny van venir al món 252 nens i nenes als hospitals de les comarques lleidatanes.

Malgrat el lleuger increment experimentat aquest any, la tendència de l’última dècada ha estat a la baixa. Per edat de la mare, la major part de les dones que han tingut un fill en la primera meitat d’aquest 2024, el 34%, tenien entre 30 i 34 anys; seguides per les de 35 a 39 (el 25% del total). També hi va haver 132 naixements de mares de 40 a 44 anys i 309, de mares de 25 a 29 anys.

En el conjunt de l’Estat es van comptabilitzar 156.202 naixements entre gener i juny, segons l’INE. Aquesta xifra representa un 0,28% més que el mateix període de l’any anterior i, si es compara amb els valors de fa una dècada, reflecteix una caiguda del 25%. La baixada més pronunciada d’aquesta última dècada s’observa entre els anys 2020 i 2021, amb un descens del 6,4% en els naixements en la primera meitat d’any, coincidint amb la pandèmia.