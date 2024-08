Nou pic de calor a les comarques de Lleida amb 37,6 graus de màxima

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comarques lleidatanes van registrar aquest dijous un nou pic de calor que va deixar màximes de més de 37 graus en localitats com Seròs, Sant Romà d’Abella o Torres de Segre. L’estació meteorològica de Vinebre, a Tarragona, va arribar als 37,7 graus, la temperatura més alta de tot Catalunya. Després d’uns dies de treva estival, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a la capital del Segrià la màxima va ser de 36,6º. Per a la jornada d’avui, s’espera que la mínima sigui lleugerament més alta i es mantinguin les màximes.

D’altra banda i segons un estudi de la revista mèdica The Lancet, Espanya serà un dels països europeus amb més risc de mortalitat atribuïda a la calor. Els resultats constaten que les regions del sud del continent són les que tindran un major nombre de defuncions associades a lealtes temperatures. A Europa, les morts per calor podrien triplicar-se per al 2100 i passar de les 43.729 actuals a 128.809 amb les polítiques climàtiques vigents, especialment en països com Espanya, Itàlia o Grècia.