Almenys tres morts i diversos ferits en un atac amb ganivet a Alemanya

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys tres persones van morir ahir a la nit i algunes van resultar ferides en un atac amb ganivet perpetrat durant un festival a la ciutat alemanya de Solingen, ubicada a la zona oest del país, segons van informar els serveis d’emergència. Testimonis esmentats pel diari local Solinger Tageblatt van assegurar que es va tractar d’un atac amb ganivet i les autoritats van demanar a la població que abandonés la zona central de la localitat, on s’estava celebrant el Festival de la Diversitat per commemorar els 650 anys de la ciutat. Segons Welt, els serveis d’emergència lluitaven ahir a la nit per salvar la vida de nou persones. Al tancament d’aquesta edició, l’autor es trobava a la fuga i les autoritats alemanyes provaven de localitzar-lo. El festival va començar ahir i tenia previst continuar fins demà. En aquests tres dies s’esperava l’afluència d’unes 80.000 persones al denominat Festival de la Diversitat. Fonts presencials van assenyalar que l’atacant va agredir de forma indiscriminada els assistents a l’esdeveniment, que va quedar suspès.

Segons la premsa local, l’atac hauria tingut lloc a les 21.45 hores i les autoritats van activar una alerta d’emergència i van desplegar helicòpters policials i unitats especials a la zona. Els carrers i els accessos a la ciutat van ser bloquejats, i es va demanar als residents que es quedessin a casa seua mentre continuava la recerca del sospitós.