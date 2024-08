L'estrès del confinament per la covid va alterar la menstruació de les dones

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'estrès generat pel confinament durant la pandèmia de la covid-19 va alterar la menstruació de les dones. Així ho constaten els resultats de l'estudi 'Efectes del confinament pel SARS-Covid-19 sobre el patró menstrual', avançats per 'El Periódico'. La investigació, consultada per l'ACN, conclou que els canvis en l'estat emocional derivats de l'estrès generat pel tancament a casa van influir "significativament" en els trastorns menstruals durant el confinament. Per contra, no ho van fer la durada i intensitat de l'aïllament o l'exposició a la malaltia. L'estudi el lideren dos ginecòlegs de l'Hospital Sant Pau i es basa en gairebé 5.000 respostes vàlides de dones d'entre 15 i 55 anys d'un total de 6.449 rebudes.

La informació es va obtenir a través d'una enquesta via whatsapp feta entre el 14 de març i el 2 de maig del 2020 a dones menstruants i se'n van excloure les dones que s'havien infectat de la covid-19. L'anàlisi dels canvis menstruals analitzats es limita, a més, a les respostes de dones que no utilitzaven contracepció hormonal, ja que aquesta regula el cicle.

Un cop analitzades les respostes, els metges van veure com les dones que vivien amb més estrès el confinament van ser les que van experimentar més canvis en el cicle, com ara l'absència o retard de la menstruació o sagnats abundants. En total, l'estudi va rebre 6.499 enquestes, i 4.989 van ser vàlides per l'anàlisi final. La QdV associada a la regla va empitjorar en el 19% de les dones, no va canviar en el 71,7% i va millorar en l'1,6%. Per al 50,1% de les dones, la qualitat de vida global va empitjorar durant el confinament; en el 41,3% va mantenir-se igual i el 8,7% va millorar.

Els resultats de l'enquesta mostren, segons conclou la investigació, que els canvis menstruals relacionats amb factors estressants del confinament i la pandèmia van ser "escassos però rellevants". A més a més, es constata que existeix una relació "significativa" entre la intensitat de deteriorament psicològic i la incidència de canvis menstruals.