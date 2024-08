Mor l’actor madrileny Julián Ortega als 41 anys

Publicat per Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actor madrileny Julián Ortega ha mort als 41 anys d’edat, segons ha avançat la Unió d’Actors i Actrius en el seu compte d'X (abans Twitter), encara que no han revelat les causes de la seua mort. Ortega ha format part de sèries com 'Cristo Rey', 'Elite’ o 'Velvet'.

"Mor l’actor Julián Ortega als 41 anys. Descansa en pau."

Des de la Unió d’Actors i Actrius el nostre més sincer condol als familiars i amics de l’actor", ha escrit l’entitat en un missatge recollit per Europa Press.

Fill de l’actriu Glòria Muñoz i el director i actor José Antonio Ortega, va passar pel teatre en diversos gèneres -clàssics i contemporanis- i precisament, va treballar en 'Ira', una peça que ell mateix va escriure, amb la seua mare, que interpretava l’obra.

Ortega ha treballat en les sèries espanyoles 'El pueblo', 'Las chicas del cable', 'Centro médico', 'Cuéntame', 'La que se avecina', 'La señora', 'Policías’ i 'Siete vidas’ des que va començar al món audiovisual el 1996. Recentment ha estat part de l’elenc de '4 estrellas’ i 'Sentimos las molestias’.