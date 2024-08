PortAventura presenta la campanya de Halloween que tindrà un nou passatge del terror

Publicat per acn

PortAventura World ha presentat aquest dilluns la temporada de Halloween d'enguany, que s'iniciarà el 21 de setembre i s'acabarà el 10 deg novembre. El parc ha preparat una tematització especial per aquest esdeveniment així com passatges del terror, entre els quals n'hi haurà un de nou a l'aire lliure batejat com a 'La Leyenda del Rey Caníbal' i situat a l'atracció Angkor. El director general de la companyia, David García, ha apuntat que aquestes dates són "un pilar fonamental en l'estratègia de desestacionalització i captació de nous segments de clients". Durant el Halloween de l'any passat el parc va rebre 650.000 visitants i va registrar un 80% d'ocupació als seus hotels.