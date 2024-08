Google estendrà el 'Mode horari escolar' a dispositius Android per evitar distraccions

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Google estendrà al llarg del proper any el 'Mode horari escolar" a altres dispositius, com determinats telèfons i tauletes Android, o els rellotges Samsung Galaxy, a fi de contribuir a un entorn educatiu més productiu i evitar les distraccions en hores lectives. Aquesta funció ja existeix als rellotges intel·ligents Fitbit Ace LTE i Google anuncia en un comunicat que s’ampliarà a un major nombre de dispositius Android, per oferir experiències de supervisió més ben adaptades als adolescents.

Segons destaca Google, durant el procés de disseny de productes escolten els pares, que sovint els comenten que no volen que els seus fills es distreguin en el col·legi o en l’institut, però sí que puguin contactar-los si es produeix alguna emergència. Arran d’aquesta petició va sorgir el 'Modi horari escolar' als rellotges intel·ligents Fitbit Ace LTE.

El 'Mode horari escolar' està pensada per reduir les distraccions durant les classes i permet als pares configurar al dispositiu personal del seu fill una pantalla d’inici amb una funcionalitat limitada durant les hores lectives. Aquesta manera també pot activar-se fora de les hores de classe, en moments en què el menor hagi de concentrar-se en una altra cosa o descansar de les pantalles.

Desde Family Link, l’aplicació de Google de control dels pares, els pares poden seleccionar quines aplicacions es troben disponibles en aquest horari. També tenen l’opció de permetre trucades o missatges de text de contactes específics. A més, pensant en els adolescents que no són sota supervisió d’algun dels seus pares a través de Family Link, també ofereix el 'Mode concentració' als dispositius Android. Aquest ajustament desactiva les notificacions i limita la distracció durant períodes de temps específics.