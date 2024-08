El Casal de la Gent Gran de Guissona celebra 40 anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Casal de la Gent Gran de Guissona i Comarca celebrarà el dissabte 14 de setembre el seu quarantè aniversari amb una festa en la qual s’homenatjarà els socis majors de vuitanta anys. La celebració inclourà també un concert de sardanes amb la Cobla Vents de Riella i el grup sardanista L’Estol al Teatre Municipal de l’Ateneu, seguit d’un refrigeri. El Casal va néixer el 10 de març del 1984 sota la presidència de Joan Masona. Va sorgir com un punt de trobada de la gent gran i un espai per promoure accions culturals i de lleure. En els últims anys, s’han consolidat els balls de diumenge a la temporada de novembre a abril, així com també les xarrades i els tallers. El Casal, que segons l’ajuntament de Guissona va arribar a tenir uns 560 socis el 1991, compta actualment amb uns 250 associats de gent gran al Casal.