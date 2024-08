El novè Festival de Mequinensa retrà homenatge al cine mut

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El IX Festival Internacional de Cine de Mequinensa, que se celebrarà des de demà fins diumenge, retrà homenatge al cine mut. Així ho van assegurar ahir el diputat provincial Abraham Martínez, el regidor de Cultura de Mequinensa, Darío Vidallet, i el director del festival, Javier Rodes, durant la presentació del certamen a la diputació de Saragossa. La iniciativa desplegarà demà la catifa roja amb els curts finalistes de la secció MiniMIFF, la d’animació, en una edició en la qual per primera vegada el jurat és internacional.

Una altra de les novetats és l’ajustament en la programació avançant un dia la clausura per donar cabuda a una activitat que traslladarà els assistents a començaments del segle XX, amb la projecció de pel·lícules de Charles Chaplin acompanyades de música en viu amb l’agrupació musical cambrística aragonesa Esemble Al Inte. Entre demà dijous i dissabte podran veure’s els 26 curts finalistes seleccionats d’entre les 3.151 propostes rebudes de 131 països, amb l’aigua com a denominador comú. Tots competiran per endur-se una estatueta Silucam.