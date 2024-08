La tardor meteorològica començarà amb tempestes

Publicat per agències

La tardor climatològica començarà aquest 1 de setembre amb tempestes en àmplies zones de la Península i Balears, tendència que marcarà la primera quinzena del mes, segons les prediccions d’Eltiempo.es i Meteored.

En concret, Eltiempo.es ha avançat que la primera quinzena de setembre serà més humida i fresca en gran part de la Península i les Canàries. D’acord amb les tendències mensuals, l’excepció seria part del sud i est peninsular, així com les Balears, on podria ser lleugerament més càlida. Per zones, el portal meteorològic ha avisat que l’interior peninsular seria la regió on més es notarien aquestes temperatures fresques, amb anomalies que podrien fer que els valors registrats fossin fins i tot freds per a l’època.

Respecte a les precipitacions, a les Canàries i la Península es preveu un temps agitat i plujós durant la primera quinzena. En aquest marc, l’interior i l’est peninsular podrien experimentar anomalies positives durant aquests dies i l’excepció més important seria l’oest, on les tendències apunten a pluges en els valors normals per a aquesta època.

De cara a la segona quinzena, Eltiempo.es ha assenyalat que hi podria tornar a haver temperatures lleugerament per sobre del normal a zones del sud i l’est peninsular, mentre que a l’interior i nord-oest de la Península així com a les Canàries es mantindrien en els valors normals. Paral·lelament, les tendències assenyalen precipitacions dins del normal a tot el país.

Una tardor més càlida però normal quant a pluges

La tardor climatològica serà més càlid, però que entrarà dins de la normalitat quant a precipitacions, segons els meteoròlegs Francisco Martín, José Antonio Maldonado i José Miguel Viñas, i el climatòleg Samuel Biener, tots de Meteored. Així, registrarà anomalies d’entre 1 i 2ºC --d’acord amb els mapes de tendències del model de predicció estacional del Centre Europeu-- i, encara que comencés amb intensos xàfecs, a aquestes els seguirà períodes més llargs d’absència de pluges.

En concret, José Miguel Viñas, el pronòstic que Espanya tingui una tardor càlida o molt càlida en algunes zones encaixa amb la tendència que es ve observant des de fa anys, amb un augment del nombre de dies amb temperatures impròpies (pels seus valors alts) fins fa no molt dels mesos tardorals.

Per la seua part, José Antonio Maldonado ha suggerit que les tempestes de caire tardoral semblen haver-se avançat, encara que d’acord amb les sèries històriques, aquestes no solen faltar a la seua cita ja a finals d’agost. Tal com ha descrit l’expert, el raig polar és cada vegada més ondulat i així estén tàlvegs o DANAS (Depressions Aïllades en Nivells Alts) que deixen pluges molt intenses. "Això el venia augurant el model europeu per a les presents dates i aposta per la seua continuïtat, amb matisos, fins la segona meitat de setembre", ha afegit.

Finalment, Francisco Martín ha indicat que Espanya té "combustible de primera" per a precipitacions tant en l’aire com al mar Mediterrani --amb temperatures superficials i vapor d’aigua més alts del normal per a l’època-. Tanmateix, ha incidit que falten "llumins", és a dir, mecanismes meteorològics de tret per generar tempestes, pluges i xàfecs intensos que poguessin pal·liar la sequera d’algunes regions espanyoles. Segons l’expert, aquests "llumins" podrien vindre amb el debilitament del vòrtex polar tardoral, un gran sistema ciclònic centrat en el Pol Nord, que en determinats moments podria generar tàlvegs freds, DANA, etc.