Aquestes són les millors marques de nachos i patates fregides, segons l’OCU

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha revisat la composició nutricional i la llista d’ingredients de més de 300 productes fixant-se en el seu contingut en sal, oli i greixos.

Aquests aperitius salats, tant els nachos com les patates fregides o les xips es troben a la part més alta de la piràmide alimentària, juntament amb altres productes no bàsics. Per tant, el seu consum ha de ser ocasional a causa de la seua composició nutricional poc saludable, ja que en general són molt salats i molt grassos. Però no tots els productes són iguals: alguns (pocs) són fins i tot bons.

Entre els productes analitzats hi ha les patates fregides (llises, ondulades i palla, amb i sense sabors), xips (de vegetals com remolatxa i moniato, de massa de patata, de massa de llegums, amb i sense sabors) i nachos (alguns també de sabors). Els resultats de l’estudi han demostrat que, en general, no són una bona elecció. Però si llegim bé la informació que apareix en l’etiquetatge podem fer una bona elecció.

A l’hora d’elegir-los, hi ha una sèrie d’aspectes que hem de tenir en compte.

Que no es passin en la sal

En general, són productes molt salats, ja que de mitjana aporten un 1,2 g de sal per 100 g de producte. En els casos més extrems, el contingut en sal suposa el 80% de la quantitat màxima diària recomanada per a aquest nutrient (5 g).

Però també és possible trobar productes amb continguts baixos en sal, sobretot en el cas de les patates palla i dels nachos, que tenen un contingut mitjà en sal més baix (0,9 i 1% respectivament). A més, hi ha productes sense sal afegida.

Additius: massa i no sempre innocus

En algunes llistes d’ingredients hi ha fins a 11 additius. Es tracta sobretot de potenciadors de sabor (el glutamat o E621 és el més comú) i colorants, additius la funció tecnològica dels quals és merament estètica: donar sabor i color, no ajuden a la conservació del producte.

Aromes de fum: millor evitar-los

Després d’una reavaluació per part de l’EFSA, no s’ha renovat l’autorització de 8 aromes de fums pels seus possibles efectes sobre la salut. En la llista d’ingredients, no es poden identificar aquestes aromes, ja que apareixen sota la denominació genèrica d’“aroma de fum”. A 16 productes de l’estudi s’ha trobat “aroma de fum” en la llista d’ingredients i en tots els casos corresponen a productes amb sabors (no només de pernil).

Com menys, millor

Com tots els aperitius salats, el consell és consumir aquest tipus de productes de forma ocasional i en quantitats reduïdes.

Quins són els millors?

L'OCU en destaca 4 per ser els millors de cada tipus:

Nachos de blat sarraí de la marca Sol Natural ecològic de 80 g (2,82 euros/ bossa ). És el producte amb la millor composició del total de la mostra: 8,1% de greixos, 0,4% de sal i Nutriscore A ; sense additius ni ingredients ultraprocessats. Amb una puntuació de 87 sobre 100 en l'escala saludable, és una molt bona elecció.

Patates fregides sense sal afegida de la marca Veritas ecològic de 125 g (2,07 euros/ bossa ). Conté: 33% de greixos, 0,02% de sal i Nutriscore C ; sense additius ni ingredients ultraprocessats. Amb una puntuació de 71 sobre 100 en l'escala saludable, és una bona elecció.

Nachos de llegums de la marca Sol Natural ecològic de 80 g (2,41 euros/ bossa ). Conté: 11% de greixos, 0,92% de sal i Nutriscore B ; sense additius i 2 ingredients ultraprocessats (proteïna de pèsol i aroma natural d’oliva). Amb una puntuació de 67 sobre 100 en l'escala saludable, és una bona elecció.