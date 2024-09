Entra en vigor la nova norma de cadiretes infantils per utilitzar-les al cotxe

Sistemes de retenció infantil (SRI).RACE / via Europa Press

Des d’aquest mes de setembre canvia el reglament vigent des de l’any 1981 que regula el sistema de retenció infantil (SRI), és a dir, les cadiretes infantils. Amb la nova norma ja no es poden vendre cadiretes segons el pes, les més habituals fins ara. Des del dia 1 queda prohibida la venda a tota la UE de cadires de nadó R44 per a cotxe, donant pas definitiu als models R129, també coneguts com i-Size.

En aquest sentit, la DGT explica que les cadires homologades R129 ofereixen una protecció més gran, especialment respecte a impactes laterals, una cosa que l’R44 no contemplava de manera obligatòria. A més, l’R129 introdueix canvis significatius, com la classificació de les cadires segons la talla del nen en lloc del seu pes o edat.

Així mateix, aclareix que les cadires R44 que ja estan en ús continuaran sent vàlides, i que els pares no estan obligats a substituir-les. Tanmateix, l’èmfasi està a utilitzar correctament aquestes cadires, assegurant-se que siguin adequades a la talla del nen i que s’instal·lin conforme a les instruccions del fabricant.