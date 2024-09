Les malalties amb què no es podrà renovar el carnet de conduir el 2025

Publicat per Redacció

La Direcció General de Trànsit (DGT) planeja, de cara al 2025, endurir els requisits per a la renovació del carnet de conduir. A partir del proper any, les anàlisis mèdiques seran més exhaustives, impedint la renovació del permís a aquelles persones que pateixin malalties o estiguin sota tractaments mèdics que puguin comprometre la seua capacitat per conduir de manera segura.

Com cada any, la innombrable i extensa llista d’accidents a la carretera revela les greus conseqüències de conduir en condicions no adequades. Excedir la taxa d’alcohol permesa, superar els límits de velocitat o quedar-se adormit al volant a causa del cansament són algunes de les causes més comunes de sinistres. En molts d’aquests casos, és possible que, després d’aquestes causes, existeixi un problema subjacent relacionat amb una malaltia o incapacitat que impedeix de conduir de forma segura.

A fi d’augmentar la seguretat a les carreteres i assegurar-se que tots els conductors es troben en condicions òptimes, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha endurit els requisits i proves per renovar el carnet de conduir. A partir de 2025, renovar el carnet de conduir serà un procés més rigorós, que inclourà diverses etapes crucials. Des de la sol·licitud inicial fins la certificació final d’aptitud, els conductors hauran de complir nous requisits i passar per avaluacions més estrictes per assegurar que compleixen les condicions necessàries per a la conducció segura.

Un dels canvis més significatius per a 2025 és l’enduriment de les avaluacions mèdiques per als conductors. La DGT implementarà exàmens mèdics més exhaustius, acompanyats d’una llista ampliada de malalties i condicions que podrien comprometre la capacitat de conduir. Aquests nous criteris més estrictes s’aplicaran especialment a la renovació del carnet de conduir.

Entre les malalties considerades hi ha les cardíaques, neurològiques, psiquiàtriques, respiratòries i metabòliques, com la diabetis mellitus. Els conductors amb aquestes condicions hauran de presentar informes mèdics detallats que certifiquin que la seua malaltia està sota control i no interfereix amb la seua habilitat per conduir de manera segura. Aquests informes hauran de ser emesos per especialistes en les àrees corresponents per garantir la seua validesa.

A continuació, presentem un llistat de les malalties que podrien impedir-te obtenir o renovar el teu permís de conduir segons les noves normatives de la DGT: