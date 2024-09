Com millorar la velocitat de la teua connexió a internet en deu passos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquí et deixem alguns suggeriments per millorar la velocitat de la teua connexió a internet. Aquests consells són fàcils de seguir i poden ajudar-te a tenir una millor connexió a internet a casa, encara que no siguis expert en tecnologia:

1. Col·loca el router en un bon lloc

Posa el router al centre de casa, en un lloc alt, com una lleixa. Això ajuda que el senyal d’internet arribi a més parts de casa. No el posis a prop de parets gruixudes o d’altres aparells electrònics que puguin bloquejar el senyal.

2. Actualitza el router

De vegades, els fabricants milloren el software que fa funcionar el router. Aquestes millores poden fer que internet funcioni millor. Per actualitzar-lo, visita la pàgina web del fabricant o revisa les instruccions del teu router.

3. Canvia el canal del senyal

Imagina que la teua internet és com una autopista. Si tots estan utilitzant la mateixa carretera, el trànsit es torna lent. Canviar el "canal" del teu router és com canviar de carretera per evitar el trànsit. Pots fer-ho des de la configuració del router.

4. Posa-li contrasenya al teu Wi-Fi

Si la teua xarxa Wi-Fi no té contrasenya, altres persones podrien utilitzar-la, la qual cosa pot fer que la teua internet sigui més lenta. Assegura’t que la teua xarxa estigui protegida amb una bona contrasenya perquè només tu i les persones que tu elegeixis puguin utilitzar-la.

5. Desconnecta el que no utilitzes

Si tens molts aparells connectats a internet alhora (com telèfons, tablets, computadores, etc.), poden alentir la teua connexió. Desconnecta els que no estiguis utilitzant perquè els altres funcionin millor.

6. Prioritza l’important

Alguns routers et permeten dir-li quins aparells són més importants per a tu. Per exemple, si estàs veient una pel·lícula a internet, pots fer que el router li doni prioritat a això, i no a altres aparells menys importants.

7. Canvia la configuració de DNS

El DNS és com una guia telefònica que ajuda la teua computadora a trobar les pàgines web que vols visitar. De vegades, canviant un DNS més ràpid, pots fer que les pàgines carreguin més ràpid.

8. Utilitza cables en lloc de Wi-Fi

Si és possible, connecta la teua computadora directament al router amb un cable. Això fa que la connexió sigui més estable i ràpida, especialment si estàs veient vídeos o jugant en línia.

9. Reinicia el router de tant en tant

Apaga i encén el router de tant en tant, per exemple una vegada a la setmana. Això pot ajudar a resoldre problemes i fer que internet funcioni millor.

10. Verifica la teua velocitat d’internet

Pots utilitzar pàgines com "Speedtest" per veure com de tan ràpid està funcionant la teua internet. Si és molt més lent del que hauria de ser segons el teu contracte, truca al teu proveïdor d’Internet perquè t’ajudi.