Un estudi subratlla la importància de rentar la roba abans d'estrenar-la per reduir l'exposició a productes cancerígens

Un estudi elaborat conjuntament entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) ha subratllat la importància de rentar la roba abans d'estrenar-la per reduir l'exposició a productes tòxics i cancerígens. Els investigadors s'han centrat a estudiar la presència de químics, especialment, en la roba d'infants i embarassades. Durant l'anàlisi s'ha detectat una major presència de compostos tòxics en aquelles peces confeccionades amb material sintètic i una major presència d'un compost cancerigen en les peces fabricades amb teixits orgànics. Per tot, els autors reivindiquen la necessitat d'endurir la legislació que regula la presència de compostos químics nocius a la roba.

En total, s'han analitzat els nivells de 55 classes d'amines aromàtiques, àmpliament utilitzats a la indústria per la seva durabilitat i vivacitat; així com els nivells de bifenils policlorats i formaldehid, dues substàncies cancerígenes; diversos metalls pesants i el bisfenol A, un conegut disruptor endocrí capaç de provocar desajustos en el sistema hormonal de les persones.

Els resultats van revelar que les mostres de roba sintètica com el polièster, l'elastà o la poliamida presentaven una concentració més elevada d'amines, d'alguns metalls pesants com el titani i de bisfenols en comparació amb els teixits de cotó. A més, es va evidenciar que els teixits amb cotó orgànic contenien concentracions significativament més baixes de contaminants en comparació amb les mostres de cotó convencional.

Segons els investigadors, el contrast més significatiu es va produir en el cas del bisfenol A i bisfenils policlorats, ja que "sorprenentment, els nivells de formaldehid, una substància cancerígena que s'utilitza per evitar que la roba s'arrugui a la botiga, van resultar ser més elevats a la roba de cotó orgànic", explica Martí Nadal, investigador principal del projecte.

Tot i això, cap dels compostos detectats va superar el llindar estipulat per la legislació. Per aquest motiu, els investigadors alerten que "no existeix cap control sobre la quantitat total de compostos present als teixits o els efectes que pugui tenir aquest còctel de químics en les persones". "Hi podria haver un risc per a la salut derivat de l'exposició combinada al conjunt de químics present a la roba, especialment per als nadons, a causa del baix pes corporal i a l'exposició prolongada als teixits", ha alertat Nadal.

Després del rentat

En la segona fase del projecte, anomenat 'EarlyCLOTHES', l'equip investigador va estudiar els efectes d'un rentat estàndard en les concentracions de formaldehid. Els investigadors van ser incapaços de detectar la presència del compost després de passar per la rentadora. Per això, Nadal ha afirmat que rentar la roba abans del seu primer ús és una "recomanació molt rellevant, en termes de salut pública".