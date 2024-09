L’ús del mòbil no està relacionat amb el càncer de cervell, segons un estudi de l’OMS

Publicat per efe

L’ús de telèfons mòbils no està relacionat amb el càncer de cervell, segons una revisió d’estudis encarregada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i que publica Environment International.

Un equip encapçalat per Ken Karipidis de l'Agència Australiana per a la Seguretat Nuclear i Protecció contra la Radiació (Arpansa) pas revesteixi a més de 5.000 estudis publicats entre 1994 i 2022, dels quals 63 es van incloure en l’anàlisi final.

La revisió sistemàtica sobre els possibles efectes sobre la salut de l’exposició a ones de radi va concloure que "no existeix relació entre l’ús del telèfon mòbil i el càncer de cap".

Karipidis va destacar que aquesta és l’avaluació més completa i actualitzada de les proves existents fins la data, segons un comunicat d’Arpansa.

El Centre Internacional d’Investigacions sobre el Càncer (CIIC) va classificar el 2013 l’exposició a les ones de radi com a possible carcinogen per als éssers humans, però "es va basar, en gran manera, en proves limitades d’estudis d’observació en éssers humans", va afirmar Karipidis.

L’actual revisió, segons el seu autor principal, rau en un conjunt de dades molt més gran, que inclou estudis més recents i complets, per la qual cosa es pot "estar més segur que l’exposició a les ones de radi de la tecnologia sense fil no és un perill per a la salut humana".

"Els efectes sobre la salut de la tecnologia sense fil és un dels temes sanitaris més investigats", va afirmar Karipidis, i va agregar que els resultats d’aquesta revisió sistemàtica concorden amb investigacions anteriors realitzades per Arpansa.

Aquestes investigacions prèvies van assenyalar que, encara que l’ús de la tecnologia sense fil ha augmentat massivament en els últims 20 anys, no s’ha produït cap augment en la incidència de càncers cerebrals.

L’OMS està preparant una monografia sobre els efectes per a la salut de l’exposició a les ones radioelèctriques, que es basarà en aquesta revisió sistemàtica i en altres encarregades per la mateixa institució internacional.

Aquest nou estudi es dona a coneix el mateix dia que un altre de publicat per Canadian Journal of Cardiology, el qual indica que l’ús freqüent de telèfons mòbils per part de fumadors i diabètics està associat amb l’augment d’incidents cardiovasculars, problemes psicològics i inestabilitat emocional.