Shakira acusa Hisenda de voler-la "cremar públicament a la foguera" i defensa que va pagar mes del que li tocava

Shakira ha acusat Hisenda d'estar més interessada en cremar-la "públicament a la foguera" que en escoltar les seves raons i ha assegurat que ha acabat pagant més del que li pertocava. La cantant colombiana ho ha dit en una carta publicada a 'El Mundo', on assegura que l'Agència Tributària va construir un '"artificiós relat" que confonia i manipulava el desig d'establir-se en un país i el de que prosperés una relació que es desenvolupava en aquest país per tal de convertir-la en resident fiscal des del 2011. Shakira insisteix que no ho era llavors i que quan ho va ser ho va declarar. Amb tot, diu que va decidir arribar a un pacte en el judici pels seus fills.

En la missiva, retreu que una institució creada per al servei als ciutadans "no hauria d'utilitzar tot el seu poder i recursos per a criminalitzar capritxosament a qui li convé". Però afegeix: "Tothom sap que el romanç es ven bé".

Segons la cantant, el 2011 ella viatjava a Espanya per la seva relació amb l'ex jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, tot i les "complicacions" que això li generava ja que els seus centres d'activitat laboral estaven lluny de l'estat espanyol. Així, defensa que quan regressava a Espanya ho feia "per a que prosperés la relació, no per vocació de permanència". La cantant concreta que el 2011 només va viure a Espanya 73 dies i defensa que el mínim establert per llei per considerar-se resident fiscal és de 183 dies.

Afegeix que en aquesta estratègia d'Hisenda hi ha també un prejudici masclista ja que ha considerat que si el cantant hagués estat un home estatunidenc que s'hagués enamorat d'una espanyola, li costa creure que l'Agència Tributària hagués considerat que tenia una intenció d'arrelament.

Així, Shakira continua assegurant que alguns tècnics d'aquesta agència van construir un relat "infantil i moralista" on ella era una cantant que evitava complir amb les seves obligacions fiscals i ells representants de la justícia i la decència. "La realitat va ser molt diferent: jo vaig complir sempre amb les meves obligacions. Les meves finances van ser investigades per institucions tan poc sospitoses com la Casa Blanca o l'IRS i aprovades per altres països de la Unió Europea", ha relatat. Ha afirmat que cap d'ells no va trobar cap il·legalitat, mentre que, en canvi, un director general d'inspecció de l'Agència Tributària la va "criminalitzar" abans del judici.

De fet, Shakira considera que l'Agència Tributària no tracta de castigar a qui no compleix, sinó de mostrar "trofeus de cacera per reconstruir una credibilitat en entredit". Ha afegit que ho fa amb amenaces de presó i posant en compromís la tranquil·litat dels seus fills. Ha lamentat que es fes creure a l'opinió pública que no pagava impostos, quan ha assegurat que si se sumen totes les quantitats del que va pagar voluntàriament i de les multes "injustificades", va acabar pagant "molt més del que havia de pagar". "L'estat espanyol es va quedar amb una suma superior a la totalitat dels meus guanys d'aquells anys", diu.

I és que Shakira assegura que, tot i que sembli mentida, la dècada que va residir a Espanya, va ser financerament perduda per a ella, no perquè treballés poc sinó perquè tot el que va guanyar "s'ho va quedar l'estat espanyol".

La cantant diu que ha decidit explicar-se ara pels seus fills, a qui vol deixar el llegat d'una dona "que va exposar les seves raons amb calma" i quan ho va considerar necessari. Diu també que ho fa per poder recuperar la seva vida, igual que canta per tal de poder tornar "a viure tranquil·la i passar pàgina".

El novembre del 2023, la cantant colombiana va reconèixer que va cometre frau fiscal del 2012 al 2014 per valor d’uns 14,5 milions d’euros i ha acceptat una pena de tres anys de presó, que va quedar substituïda per una multa de 432.000 euros.