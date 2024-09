Liam Gallagher fa broma sobre l'elevat preu de les entrades per als concerts d’Oasis

Publicat per efe

Liam Gallagher, cofundador d’Oasis, ha fet broma a les xarxes socials sobre els elevats preus assolits per les entrades per veure els concerts del grup de brit pop després d’anunciar la seua tornada després de 15 anys de distanciament.

En una sèrie de missatges penjats al seu compte de la xarxa social X, el menor dels germans Gallagher, de 51 anys, intercanvia comentaris amb seguidors de la formació que lamenten l’excessiu cost dels tiquets per assistir als espectacles anunciats al Regne Unit i Irlanda per a juliol i agost de 2025.

A un d’aquests fans, que li retreu que les entrades siguin tan cares, Gallagher li deixa anar un "calla" i quan un altre li pregunta què opina la seua mare, Peggy, sobre l’esperada reunió dels germans, Liam li contesta en to de mofa: "Està destrossada perquè no ha aconseguit entrada (per als concerts)".

El cost de les entrades, que es van esgotar el mateix dia en què es van posar a la venda, dissabte passat 31 d’agost, han arribat a sumes astronòmiques en portals com Ticketmaster, on el preu original de 148 lliures (175 euros) s’ha arribat a doblar fins a 355 lliures (421 euros).

Ahir, dijous, l’Autoritat de la Competència i Mercats (CMA, en anglès) del Regne Unit informava que investigarà la companyia Ticketmaster en relació amb la venda d’entrades després d’haver rebut nombroses queixes que les entrades per als concerts s’havien unflat.

Segons la CMA, regulador de la competència, la indagació inclourà establir com es va utilitzar l’anomenat 'preu dinàmic' (pel qual s’ajusten els preus en virtut de la demanda) i si la venda d’entrades hauria violat la llei de protecció al consumidor.

La gira 'Oasis Live 2025' arrancarà el 4 de juliol de 2025 a Cardiff, Gal·les, per després fer diverses presentacions a Manchester, Londres, Edimburg i Dublín.