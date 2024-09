Els espanyols van adoptar menys gossos i més gats el 2023, segons la Fundació Affinity

Publicat per efe

El nombre de gossos adoptats a Espanya el 2023 es va reduir fins els 77.000, mentre que la xifra de gats adoptats va mostrar una "lleu" recuperació i es va situar en 56.500, segons l’estudi 'Ell mai no ho faria 2023' de la Fundació Affinity.

Es tracta de la xifra més baixa d’adopcions de gossos en els últims tres anys: un 45 % dels que van arribar als refugis i un 5 % menys que el 2022, d’acord amb el comunicat facilitat avui per l’entitat.

La dada no era tan baixa des del registrat el 2020 per culpa del confinament i ha estat qualificada per la directora de la fundació, Isabel Buil, com una "significativa caiguda" que "preocupa enormement", ja que l’adopció "és la manera de reduir l’impacte negatiu de l’abandó d’animals de companyia".

La xifra "augmenta la pressió sobre els refugis i limita els recursos disponibles per atendre als animals en situació de vulnerabilitat", ha afegit Buil.

Quant als felins, després del descens registrat el 2022, l’any passat els espanyols van adoptar 56.500 gats, un 3 % més i 1.500 més que fa dos anys, segons les estimacions d’aquesta entitat.

L’increment "no és estadísticament significatiu" però almenys suggereix una tendència positiva en l’adopció de gats davant la dels gossos.

Causes d’un descens

Les principals causes del descens en l’adopció de gossos són, per aquest ordre: pertànyer a una de les races considerades "potencialment perilloses" per l’actual legislació, mostrar algun problema de comportament, ser de mida gran, tenir alguna malaltia crònica i tenir una edat avançada.

Quan alguns d’aquests factors conflueixen en un mateix animal, "la probabilitat d’adopció es redueix encara més", malgrat que, d’acord amb l’estudi, només un 8 % de les adopcions el 2023 van fracassar i els animals van tornar als refugis.

De les 133,000 adopcions estimades en total per la Fundació Affinity (77.000 gossos i 56.000 gats) prop d’un 92 % dels casos van constituir un èxit d’adaptació.

Els animals tornats ho van ser, principalment, per problemes relacionats amb el comportament de l’animal (un 32 %) i perquè la família adoptant va declarar haver trobat una responsabilitat més gran de l’esperada un (15 %).

Altres causes adduïdes van ser canvis de domicili, al·lèrgies, falta de temps o espai i dificultats econòmiques per poder mantenir els animals.