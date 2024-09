Vols visitar gratis la Sagrada Família de Barcelona? T’expliquem com fer-ho

Publicat per Redacció Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sagrada Família, l’espectaular Basílica inacabada d'Antoni Gaudí a Barcelona, ha ampliat aquest 2024 a quatre dies les seues jornades de portes obertes, que celebrarà coincidint amb les festes de La Mercè de la ciutat comtal, de manera que es podrà visitar del 21 al 24 de setembre.

Les jornades tenen per objectiu "mostrar a la ciutadania l’estat actual de les obres i oferir l’oportunitat de visitar la Basílica de forma gratuïta a 20.000 persones". Les persones interessades poden participar en el sorteig d’entrades des d’aquest dilluns fins al 16 de setembre a través d’un formulari a la pàgina web, informa la Basílica en un comunicat aquest dilluns.

Els visitants faran un recorregut per la Sagrada Família i descobriran els treballs per finalitzar la torre de Jesucrist, que serà la més alta del conjunt de torres centrals i, per primera vegada, es mostrarà un fragment del prototip de la creu que coronarà la torre, que estarà exposat al pati de materials.

Les tarifes habituals per visitar la Sagrada Família son, segons la pàgina oficial del temple, a partir de 26 euros (21 per als jubilats, 23 per als menors de 30 anys i estudiants). Les persones amb discapacitat i el seu acompanyant així com els menors d’11 anys poden disfrutar sempre gratuïta d’entrada.