Víctimes de pederàstia clamen contra la Medalla d'Honor per a Montserrat

Víctimes de pederàstia a l’Església exigiran avui al Parlament que retiri la Medalla d’Honor a l’Abadia de Montserrat amb una protesta que tindrà lloc a les 17.30 hores davant de la cambra catalana, coincidint amb l’acte d’entrega d’aquest reconeixement. Els afectats asseguren que Montserrat “s’ha negat reiteradament a implementar durant anys un pla integral de reparació material i simbòlica per rescabalar les víctimes del monjo benedictí Andreu Soler”. El passat 9 de juliol, la Mesa del Parlament va decidir atorgar la seua màxima distinció a l’Abadia de Montserrat coincidint amb l’inici dels actes de commemoració del seu mil·lenari i en reconeixement de “la seua contribució, i la de la comunitat benedictina, al llarg de la història de Catalunya”. Dies més tard, el 22 de juliol els afectats van entregar una carta als membres de la Mesa per instar-los a fer marxa enrere i van explicar que l’Abadia de Montserrat és una de les institucions religioses on almenys catorze nens van patir agressions sexuals, els dirigents de la qual “van ocultar i encobrir”.A la carta, les víctimes d’abusos sexuals en el si de l’Església van lamentar que, davant d’aquesta situació, la comissió “es va limitar a culpar el mort” i que l’abat de l’època, Josep Maria Soler, textualment es va limitar a demanar perdó a les víctimes i va reconèixer que els mecanismes de control i supervisió van fallar. El Parlament, per unanimitat, va decidir mantenir la medalla abans de llegir-se la carta amb els arguments que justificaven la petició de les víctimes, segons expliquen en un comunicat, “demostrant una vegada més que les institucions públiques catalanes són cegues, sordes i mudes davant del sofriment de les víctimes i la impunitat dels culpables”.