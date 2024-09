Descobreix els tresors ocults al teu calaix: Quant en valen els teus vells mòbils?

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En una era dominada pels smartphones, és fàcil pensar que els antics telèfons mòbils, aquells que només permetien fer trucades, enviar SMS i poc més, han perdut tot el seu valor. Tanmateix, el que molts espanyols no saben és que alguns d’aquests dispositius vintage s’han convertit en cobejades peces de col·lecció, arribant a assolir preus astronòmics al mercat.

Segons un informe publicat pel mig 20bits, certs models clàssics de marques com Motorola, Nokia i Ericsson estan sent subhastats per milers d’euros, a causa de la seua raresa i valor històric. Entre els més cotitzats es troben l’Orbitel Citiphone de 1987, el Motorola StarTac de 1996, l’Ericsson R290 de 1999 i el Nokia Sapphire de 2005.

Els mòbils més valuosos de l’era presmartphone

Aquí et presentem una llista amb alguns dels telèfons mòbils antics més buscats pels col·leccionistes, juntament amb els seus preus aproximats:

Motorola StarTac: Des de 470€

StarTac: Des de 470€ Orbitel Citiphone : Des de 1.200€

: Des de 1.200€ Nokia 3310: Des de 1.500€

3310: Des de 1.500€ Ericsson R290: Des de 2.000€

R290: Des de 2.000€ Nokia 7700: Des de 2.500€

7700: Des de 2.500€ Mobiera Senator : Des de 2.500€

: Des de 2.500€ Nokia Sapphiere 8800: Des de 3.400€

8800: Des de 3.400€ Motorola 8000x : Des de 4.000€

: Des de 4.000€ iPhone 1: Des de 30.000€

El Nokia 1100, un èxit de vendes i nostàlgia

Entre tots aquests models, el Nokia 1100 destaca com un dels més populars i recordats pels espanyols. Llançat l’agost de 2003, aquest senzill telèfon mancava de càmera de fotos i pantalla a color, però comptava amb 36 tons de trucada, el mític joc de la serp, llanterna, rellotge, calendari, calculadora, cronòmetre i agenda de contactes.

La seua fortalesa més gran residia en el seu bateria BL-5C, que permetia utilitzar el mòbil durant més d’una setmana sense necessitat de recarregar-lo. Amb un preu original d’uns 100€, el Nokia 1100 es va convertir en un autèntic fenomen de vendes, arribant a les mans de milions d’usuaris a tot el món.

La nostàlgia i el col·leccionisme impulsen els preus

Però, què ha portat a aquests antics mòbils a revaloritzar-se tant al mercat? Experts apunten a dos factors principals: la nostàlgia i el col·leccionisme. D’una banda, molts espanyols senten una afecció emocional cap aquests dispositius que van marcar una època en les seues vides, i estan disposats a pagar importants sumes per recuperar-los.

D’altra banda, l’auge del col·leccionisme tecnològic ha impulsat la demanda d’aquests models clàssics, especialment aquells que van ser innovadors en el seu moment o van tenir una producció limitada. Alguns col·leccionistes busquen aconseguir exemplars rars i ben conservats per completar les seues col·leccions, mentre que d’altres els adquireixen com a inversió, esperant que el seu valor continuï augmentant amb el pas del temps.

Tens un tresor amagat a casa?

Davant d’aquest panorama, molts espanyols es pregunten si podrien tenir una petita fortuna guardada en algun calaix oblidat. Si conserves algun mòbil antic en bon estat, especialment de les marques i models esmentats, podria ser interessant investigar el seu valor actual al mercat.

No obstant, és important tenir en compte que no tots els mòbils vells són valuosos. Factors com l’estat de conservació, l’originalitat de les peces i la documentació associada poden influir significativament en el seu preu. A més, el mercat del col·leccionisme és volàtil i els preus poden variar amb el temps.