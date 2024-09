Es publica el primer mapa de comunicació rural

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala Domingo Jiménez del ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic va acollir dimarts la presentació del primer mapa nacional de mitjans de comunicació de caràcter local, un projecte elaborat per un grup d’experts liderats pel periodista de Camporrells col·laborador de SEGRE Manuel Campo Vidal, que recull 2.862 mitjans de l’Estat. A la província de Lleida, 28 diaris, plataformes digitals, ràdios i televisions formen part d’aquest mapa que “serveix com a eina per a la difusió de projectes d’impacte rural i territorial”. Precisament, Lleida TV, representada pel seu director, Òscar Fernández, va ser convidada a l’acte en representació dels mitjans de comunicació locals de Catalunya. El mapa també detecta espais de desert informatiu que poden ser una oportunitat perquè periodistes de diferents zones d’Espanya puguin emprendre.