Taylor Swift arrasa als MTV Video Music Awards amb set premis

La cantant Taylor Swift ha triomfat en la 40a edició dels MTV Video Music Awards en portar-se set dels dotze premis als que era nominada, incloent els d’Artista de l’Any i Vídeo de l’Any, en una cerimònia que ha tingut lloc a l’UBS Arena d’Elmont, Nova York.

L’esdeveniment, conduït per Megan Thee Stallion, ha acollit actuacions notables d’artistes com LL Cool J, Eminem, Shawn Mendes, Katy Perry, Benson Boone, Anitta, Karol G, Camila Cabello, Halsey i d’altres.

Per tercer any consecutiu, Swift ha obtingut el guardó a millor videoclip, aquesta vegada pel seu tema 'Fortnight', en col·laboració amb Post Malone. En el seu discurs, ha agraït a la seua parella, Travis Kelce, jugador de la NFL. "Tot el que toca aquest home es converteix en alegria, diversió i màgia", ha dit.

Swift també ha motivat a l’audiència i als seus seguidors a "registrar-se i votar en alguna cosa més", fent referència a les pròximes eleccions presidencials dels Estats Units, programades per al 5 de novembre.

Amb aquests set premis, la cantant va trencar el rècord de Beyoncé de més nombre de victòries en els Video Music Awards com a solista, assolint 30 guardons davant els 26 de Beyoncé, qui també té uns altres quatre premis, dos amb Destiny’s Child i dos amb Jay-Z.

D’altra banda, Eminem, Tyla i Megan Thee Stallion han empatat al segon lloc amb dos premis cada un. Eminem ha guanyat els premis a millor hip-hop i millors efectes visuals per 'Houdini', mentre que Megan Thee Stallion s’ha emportat els guardons a millor direcció artística per 'BOA' i millor vídeo de tendència per 'Mamushi'. Tyla, per la seua part, ha estat reconeguda com a millor artista nou i millor afrobeats per 'Water'.

Altres guanyadors que van obtenir un premi han estat Dua Lipa, Ariana Grande, Benson Boone, SZA, Billie Eilish, Carpenter, Llissa i Seventeen, entre d’altres.

La gala va durar aproximadament tres hores i ha estat plena de presentacions en directe. Una de les més destacades ha estat la de Katy Perry, que abans de rebre el premi Vanguard per la seua trajectòria, ha ofert un repàs de 10 minuts dels seus èxits més importants.