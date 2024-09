Els espanyols gasten entre 2.200 i 5.750 euros de mitjana per a la lluna de mel

Àsia es posiciona com el continent preferit per les parelles espanyoles. A la imatge, una platja de Tailàndia. .Unsplash

Segons un informe recent de Bodas.net, els espanyols inverteixen, de mitjana , al voltant de 5.750 euros a la seua lluna de mel si trien una destinació internacional. Per a aquells que opten per destinacions dins d’Espanya, la despesa descendeix considerablement, situant-se entorn dels 2.200 euros. Aquesta anàlisi, recollida a l’'Informe del Sector Nupcial 2024', revela les tendències de despesa i preferències de les parelles espanyoles després del matrimoni.

L’informe destaca que la lluna de mel continua sent una part essencial de la planificació del casament per a la majoria de les parelles. De fet, el 90% dels qui contreuen matrimoni fan el viatge de nuvis. Perrò només un 15% de les parelles elegeix una destinació nacional, el que reflecteix una clara preferència per viatges internacionals, sovint més exòtics o llunyans.

Destinacions internacionals més populars

Quant a les destinacions, Àsia es posiciona com el continent preferit per les parelles espanyoles per a la seua lluna de mel, amb un 24% del total. Dins d’aquest, el Japó és el país més desitjat, i s’erigeix com la destinació estrella entre els noucasats. La cultura, la gastronomia i l’oferta de paisatges únics són alguns dels factors que fan del Japó un lloc tan atractiu per disfrutar d’una experiència romàntica.

Noves tendències a les llunes de mel: 'minimoon' i 'earlymoon'

Encara que la lluna de mel tradicional continua sent l’opció més comuna, estan sorgint noves tendències en aquest tipus de viatges. Una d’elles és l’anomenat minimoon, una escapada ràpida que permet a les parelles disfrutar d’uns quants dies de relax, ideal per als qui no disposen de gaire temps o prefereixen una versió més breu de la lluna de mel clàssica. Aquestes escapades són perfectes per als qui desitgen desconnectar immediatament després del casament, però no poden permetre’s una llarga absència.

Una altra modalitat cada vegada més popular és l’earlymoon, en la qual els futurs esposos decideixen viatjar abans del casament. Aquesta opció els permet disfrutar d’uns dies de descans i desconnexió abans de l’estrès de l’enllaç, a més de carregar energies per al gran dia.

Viatges amb fills, una opció en alça

Una dada interessant de l’informe és que el 25% de les parelles que contreuen matrimoni ja tenen fills abans del casament. Per a aquestes famílies, la lluna de mel tradicional ha evolucionat, i ara existeixen nombroses opcions adaptades a aquells que desitgen compartir aquesta experiència única amb els seus fills. Moltes parelles opten per destinacions i plans que incloguin activitats per als més petits, transformant el que solia ser un viatge exclusivament romàntic en unes vacances familiars inoblidables. Això demostra com les llunes de mel s’estan adaptant a les noves realitats familiars, oferint alternatives tant per als qui busquen una experiència en parella com per a aquells que desitgen viatjar amb els seus fills.

Aquest informe reflecteix com les preferències i hàbits de viatge dels noucasats a Espanya estan en constant evolució, adaptant-se a les tendències globals i a les noves dinàmiques familiars i socials. La lluna de mel continua sent un moment clau per a les parelles, ja sigui en forma d’un viatge exòtic a Àsia, una breu escapada local o una experiència inoblidable amb tota la família.