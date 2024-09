Trenta productors locals en el tercer còctel 'Taste of Lleida'

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una trentena de productors agroalimentaris locals participaran el dissabte 5 d’octubre en la tercera edició del Taste of Lleida, l’expositor de productes de km 0 que s’emmarca dins del Raimat Arts Festival al celler de Raimat. Bo de Shalom de la Fundació Ilersis elaborarà i servirà les desgustacions d’aquest còctel sopar que començarà a les 19.00 hores abans de l’actuació del Quartet Casals.

La presidenta de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, Elena de Carandini, va presentar ahir l’esdeveniment acompanyada del responsable de la degustació, Dani Miquel, de Bo de Shalom; la regidora de Promoció de la Ciutat de la Paeria, Pilar Bosch; i l’alcalde pedani de Raimat, Ivan Fernández. Miquel va detallar el menú, que “inclourà productes de la major part de les comarques lleidatanes i les principals denominacions d’origen, com olis de la DOP Les Garrigues, vins de la DO Costers del Segre o fruita fresca com la DOP Pera de Lleida”. Va explicar que l’esdeveniment es dividirà en dos parts: un primer còctel amb productes com formatges i embotits, seguit d’un sopar amb tapes i altres plats més elaborats.

En aquest sentit, Carandini va destacar que “davant de cada degustació del bufet hi haurà un codi QR que enllaçarà amb la informació de cada producte i productor protagonista de cada tapa”.El còctel sopar està inclòs en l’entrada al concert principal del festival, que es pot adquirir a través de la pàgina web raimatartsfestival.org, amb un preu general de 100 euros per persona.