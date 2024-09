Instagram crea un nou "compte adolescent" i reforça el control parental per als menors de 16 anys

Publicat per acn

Meta ha anunciat que la plataforma Instagram crearà un nou "compte adolescent" que tindrà "per defecte" restriccions de privacitat. Segons un comunicat de la companyia, els menors de 16 anys necessitaran permís dels seus pares per poder canviar aquesta configuració restrictiva que, per exemple, limitarà el tipus de contingut "sensible" que poden veure en aquesta xarxa social.

El compte per a adolescents també enviarà recordatoris als menors per deixar Instagram quan hagin passat més d'una hora a la plataforma. Els joves d'entre 16 i 17 anys podran desactivar les restriccions, si bé la companyia assegura que els pares poden "activar la supervisió parental" si volen "més control" dels seus comptes.

"Les proteccions del compte estan dissenyades per abordar les preocupacions més importants dels pares, com ara amb qui parlen els seus fills adolescents en línia, el contingut que veuen i si el seu temps s'està invertint bé", diu el comunicat.