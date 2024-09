Tapes per a tots els gustos a Lleida

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Seixanta-un restaurants participaran aquest any en la vuitena edició de la Ruta de la Tapa de Lleida, la cita gastronòmica anual que organitzen la Federació d’Hostaleria i Cervezas San Miguel. Des d’aquest dijous fins al 13 d’octubre, els clients podran degustar les diferents tapes que els restaurants han dissenyat per a l’ocasió amb la col·laboració del xef i assessor gastronòmic Juan Pozuelo. Tapes que maridaran amb les cerveses de San Miguel i que un jurat especialitzat valorarà per triar la Millor Tapa 2024. El xef guanyador s’emportarà un premi de 1.000 euros, mentre que el segon classificat obtindrà un xec per valor de 500 euros. Els clients també podran triar la seua proposta preferida a través del web de San Miguel, permetent així que el creador de la tapa més votada rebi 500 euros.

El Centro de Producción de Cervezas San Miguel de Lleida va acollir ahir la presentació de la ruta, que aquest any s’emmarca en la campanya Por los que se atreven de San Miguel. D’aquesta manera, l’acció començarà als bars i restaurants que participin en la campanya, on els clients que demanin una cinquena San Miguel rebran un rasca amb un codi QR que podran escanejar a l’instant per saber si han guanyat un val de 40 euros per gastar a qualsevol establiment adherit o un sopar per a dos persones al restaurant La Boscana de Bellvís. Per la seua banda, el president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, va posar en relleu aquesta iniciativa i el treball dels establiments que s’hi han adherit, assegurant que “les tapes són una representació de la nostra ciutat i la nostra gastronomia”. També es va mostrar “molt content” davant del fet que “cada vegada hi ha més gent jove que emprenen nous projectes” al sector de l’hostaleria. També van assistir a l’acte el cap de vendes Hostalería Nordest del grup Mahou San Miguel, Josep Farràs, i la regidora Pilar Bosch.

“Falta gent que tingui ganes de treballar de cara al públic”

Una truita d’albergínia, formatge de cabra, sobrassada i maionesa de mostassa i mel amb ruca; un melós de vedella amb base de pera de Lleida; o un minientrepà de calamars en tempura amb maionesa trufada. Aquestes són només algunes de les propostes que han creat els més de seixanta establiments que participen en la VIII Ruta de la Tapa de Lleida. Des del restaurant Tosca, Joana i Pere Joan van explicar que “hem participat en totes les edicions de la ruta i en aquesta ocasió hem preparat una trilogia de sabors que combina una amanida d’alvocat amb gambes saltejades i trompetes de la mort”. Van assegurar que “iniciatives com aquesta suposen un impuls per a l’hostaleria i animen la ciutadania a menjar fora de casa”.En referència a la salut actual del sector, van assenyalar que “la situació és complicada perquè falta gent amb ganes de treballar de cara al públic, que és una cosa molt bonica”.