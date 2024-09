Demanden Miley Cyrus per copiar parts d’un tema de Bruno Mars per al seu èxit 'Flowers'

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La cantant nord-americana Miley Cyrus va ser demandada per una plataforma de drets musicals en un tribunal federal de Los Angeles que l’acusa d’haver copiat parts d’una cançó de l’artista Bruno Mars per compondre el seu èxit 'Flowers', que va guanyar el febrer passat el Grammy a l’enregistrament de l’any.

A Cyrus i al seu equip de composició se’ls imputa en la demanda presentada ahir l’"explotació no autoritzada de diversos elements" del tema 'When I was Your Man' (2013), així com també se cita distribuïdores com Sony Music o Apple i a les cadenes de grans superfícies nord-americanes Target i Walmart per difondre 'Flowers'.

La querella va ser presentada per Tempo Music, una plataforma d’adquisició de drets musicals que, des de la seua fundació el 2019, opera en associació amb Warner Music i ha comprat anteriorment el repertori d’artistes com el raper Wiz Khalifa o la figura del country Shane McAnally.

Tempo Music assegura que té una part dels drets d’autor als EUA de 'When I Was Your Man' després d’adquirir-la de Philip Lawrence, que va coescriure la cançó juntament amb Mars i Ari Levine, entre d’altres.

'Flowers' duplica nombrosos elements melòdics, harmònics i lírics de 'When I Was Your Man', inclòs el disseny del to i la seqüència de l’estrofa, certs compassos de la tornada, algunes parts musicals i conformes específics", es detalla al document legal on Bruno Mars no figura com a demandant.

Així mateix, s’afegeix que resulta "innegable" que "Flowers' no existiria sense 'When I Was Your Man'" a causa del gran nombre de similituds entre ambdós enregistraments.

Tempo Music demana que es deixi de distribuir 'Flowers' i que Cyrus no torni a interpretar-la públicament, a més d’una indemnització per danys i perjudicis la quantia dels quals encara no s’ha especificat.

'Flowers' es va convertir en la cançó més reproduïda en una sola setmana en la història de Spotify, mentre que 'When I Was Your Man' va arribar a encapçalar la llista Billboard Hot 100 després de la seua estrena el 2013.