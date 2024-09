S’eleven a 8 els casos de dengue del brot detectat a Vila-seca

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) ha confirmat vuit casos de dengue autòcton a Vila-seca, a Tarragona: dos van requerir ingrés hospitalari, quatre van presentar simptomatologia lleu i uns altres dos han estat asimptomàtics, van informar fonts de la conselleria de Salut.

L’Aspcat, que no descarta detectar més casos en els propers dies, ha concretat que tots els identificats “tenen una possible exposició comuna en una zona concreta d’un municipi del Tarragonès” i han pres mesures de prevenció i control de mosquits tant a la zona on pot ser el focus de contagi com en llocs propers.

Dos dels afectats no són residents a Espanya, per la qual cosa han avisat al Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat. Des de Salut van informar que els tres nous casos detectats tenen origen a finals d’agost, en la mateixa setmana que es va notificar el brot. “s’han pres les mesures oportunes de prevenció i control de mosquits tant a la zona com també en altres entorns propers”, van afegir.