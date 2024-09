Mor als 59 anys Fernando Ponce de León, flautista del grup Mägo de Oz

Publicat per Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

El flautista del grup Mägo de Oz, Fernando Ponce de León, ha mort aquest divendres 20 de setembre als 59 anys, segons ha confirmat el vocalista de la banda, José Andrea.

"Se n’ha anat una de les millors persones que m’he trobat en aquesta vida, una persona noble, culta, graciosa i intel·ligent però sobretot empàtica i gran amic dels seus amics. Encara no em surten les paraules. El seu llegat musical perdurarà sempre així com perdurarà ell en la meua memòria allà on sigui. Espero trobar-te tal i com et recordo quan tornem a trobar-nos germà, fent aquestes boniques melodies que m’enamoraven i m’uniré a tu amb la meua veu, mentrestant descansa en pau el meu estimat Fernando. Que la terra et sigui lleu", ha escrit el cantant al seu compte personal d’Instagram.

Ponce de León ha participat en la creació de treballs de Mägo de Oz com 'La leyenda de La Mancha' (1998), i ja com a flautista 'Finisterra', 'La Ciudad de los Árboles'; 'Gaia', 'Belfast', 'Gaia II: La Voz Dormida'; 'Gaia III: Atlantia'. El 2010 va deixar Mägo de Oz