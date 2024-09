San Miguel dona el tret de sortida a la VIII Ruta de la Tapa, que reuneix 61 establiments lleidatans

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dijous ha començat la VIII edició de la Ruta de la Tapa de Lleida, cita gastronòmica anual amb la qual San Miguel torna a posar en valor la gastronomia, l'hostaleria i els comerços lleidatans fins al 13 d’octubre. La Ruta de la Tapa està organitzada per la Federació d'Hostaleria de Lleida amb la col·laboració PIMEComerç Lleida, l'Ajuntament de Lleida, Turisme de Lleida i Cervezas San Miguel.

La VIII Ruta de la Tapa suma novament un total de 61 participants que han dissenyat, en col·laboració amb el xef i assessor gastronòmic Juan Pozuelo, una tapa per a l'ocasió que marida amb les cerveses de San Miguel. És el cas, per exemple, de la Coxinha Buteko, una espècie de croqueta de pollastre esmicolat i formatge crema servida pel restaurant Buteko. I és que l’objectiu de la iniciativa passar per mostrar les tendències emergents que barregen la millor cuina tradicional amb la de fusió.

Un jurat especialitzat format per representants de la Federació d'Hostaleria de Lleida i experts gastronòmics puntuarà la presentació, la qualitat, l'elaboració i l’originalitat de la tapa per elegir la Millor Tapa 2024. El xef creador de la proposta guanyadora s'emportarà 1.000 euros, mentre que el segon obtindrà un xec per valor de 500 euros. A més, la tapa més votada pels clients a través de la web de San Miguel reportarà un premi de 500 euros al seu creador.

Així doncs, l'acció ha començat aquest dijous als bars i restaurants que participen en la campanya, on els ciutadans que demanin una quinto San Miguel rebran una targeta de rascar amb un codi QR que podran escanejar per saber a l’instant si han guanyat un val de 40 euros per gastar en qualsevol dels establiments adherits o bé un sopar per a dues persones al restaurant La Boscana de Bellvís.

Per als que s’hi atreveixen

La VIII Ruta de la Tapa s’emmarca en la campanya Per als que s’hi atreveixen de San Miguel, amb la qual la marca anima aquelles persones autèntiques i inquietes a que s’atreveixin a redescobrir la seva ciutat, coneixent, vivint i gaudint dels petits llocs, racons i plans que els envolten i fan gran cada dia.

L'acció comença als bars i restaurants que participen en la campanya, on els ciutadans que demanin un quinto San Miguel rebran una targeta de rascar amb un codi QR que podran escanejar per saber a l’instant si han guanyat un val de 40 euros per gastar en qualsevol dels establiments adherits o bé un sopar per a dues persones al restaurant La Boscana.