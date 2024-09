David Meca repeteix el repte d'Alcatraz 25 anys després i completa una altra vegada la seua 'fuga' nedant

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

25 anys després de la seua primera 'fuga' d'Alcatraz, el nadador David Meca va completar aquest dilluns la reedició d’aquell famós repte recorrent una vegada més les aigües que separen aquesta llegendària presó i la Badia de San Francisco.

"Ha anat molt bé, tot perfecte", va dir per telèfon a EFE un molt satisfet i content Meca, que amb 50 anys, per una aposta amb uns amics i "per orgull personal" va tornar a l’emblemàtica presó per repetir el seu repte de 1999 amb què va simbolitzar una protesta contra una sanció per dopatge de què sempre va defensar la seua innocència.

La distància és de 6 quilòmetres, però aquesta vegada l’excampió del món de 10 i 25 quilòmetres en aigües obertes va anar una mica més enllà en la seua travessia per les aigües del Pacífic i va nadar 7,9 quilòmetres en total en menys de dos hores.

"No només he aconseguit el repte sinó que a més he fet una mica més de recorregut perquè el que he fet és arribar fins al Golden Gate i del Golden Gate ja he anat cap a terra. O sigui, que ni tan sols és el recorregut curt: hem fet més metres per demostrar-los (als meus amics) que sí que estem en forma", va dir entre rialles.

No obstant, el nadador va confessar que les condicions havien estat "terribles" pel fred amb l’aigua a uns 14 graus, els corrents i la marea dificultant-li l'avanç i també amb una boira que el va obligar a retardar la sortida fins el migdia.

"Però bé, menys mal que després ha clarejat i molt millor", va indicar.

Sense perdre el bon humor, Meca també va parlar sobre els famosos taurons de la Badia de San Francisco. "Menys mal que m'ho han explicat després, però amb el tema dels taurons sembla ser que s’han vist bastants casos de taurons blancs a la zona relativament fa poc. Però bé, m’ho han dit després i jo no n’he vist cap...", va fer broma.

La d'Alcatraz el 1999, llavors amb grillons a les cames, va ser la primera de les múltiples gestes que el van convertir en l’esportista dels reptes impossibles com creuar tres vegades l’Estret de Gibraltar o el Canal de la Mànega.

Meca va ser campió del món de natació de llarga distància el 1998, 2000, 2005 i número 1 del rànquing mundial de llarga distància en fins a quatre ocasions.