Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, mor als 76 anys

Julián Muñoz, qui va ser alcalde de Marbella (Màlaga) durant poc més d’un any entre 2002 i 2003, ha mort aquesta matinada als 76 anys a l’hospital on estava ingressat des de fa més d’una setmana. Segons van informar fonts properes a la família Europa Press, l’exregidor havia patit un empitjorament de la seua salut a causa del càncer de pulmó que patia.

Muñoz en va ingressar d’urgència en l’hospital de Marbella diumenge passat 15 de setembre després d’experimentar una recaiguda. Des de la tarda de dilluns, l’exalcalde hauria romàs sedat mentre tota la seua família es va desplaçar fins el centre hospitalari per acompanyar-lo, incloent la seua exdona Maite Zaldívar i la seua filla Elia, que han estat al costat d’ell durant aquests dies.

Trajectòria política i judicial

Nascut el 24 de novembre de 1947 a El Arenal (Àvila), Julián Muñoz va començar la seua carrera política com a regidor en diferents equips de govern del Grupo Independiente Liberal (GIL) a Marbella des de 1991, sota el mandat de Jesús Gil. En nombroses ocasions, va actuar com a alcalde accidental a causa de les inhabilitacions de Gil. Posteriorment, Muñoz va estar al capdavant de l’Ajuntament de Marbella entre maig de 2002 i agost de 2003, quan va ser desallotjat de l’Alcaldia per una moció de censura.

Condemnes i empresonament

La trajectòria judicial de Julián Muñoz ha estat marcada per diversos procediments, sent els més coneguts el cas 'Malaia', contra la corrupció a l’Ajuntament de Marbella, i el cas de blanqueig de capitals en el qual també van ser jutjades Maite Zaldívar i la cantant Isabel Pantoja, qui va ser la seua parella sentimental. En el cas 'Malaia', Muñoz va ser condemnat a dos anys de presó, mentre que en el cas de blanqueig de capitals va rebre una pena de set anys de presó.

Al llarg dels processos judicials, la línia de defensa de Julián Muñoz sempre va ser la mateixa: "firmava tots els documents que li posaven per davant sense saber el contingut; 'firmava fins el capó dels cotxes’; ja que es fiava dels tècnics". Després de diverses entrades i sortides de presó, el juny de 2021 va obtenir la llibertat condicional per "pluripatologia greu i incurable", segons els informes mèdics.