L’estafa del fals Brad Pitt comptabilitza de moment tres víctimes, una a Granada i dos a Biscaia

El Jutjat d’Instrucció 4 de Granada manté obertes diligències després que una veïna de Granada denunciés l’any passat que havia estat víctima d’una suposada estafa d’uns 175.000 euros després de fer-li creure un grup d’estafadors segons sembla que mantenia una relació a través d’Internet amb l’actor nord-americà Brad Pitt, i que era ell que li demanava els diners. Hi ha almenys dos dones més que haurien estat víctimes del frau a Biscaia, segons les fonts judicials consultades per Europa Press.

La investigació continua per si hi ha més implicats, després que s’hagi aixecat el secret de sumari decretat en un primer moment per l’autoritat judicial, i en el marc de la mateixa es prendrà declaració al jutjat a les víctimes i als diferents investigats que no han arribat a ser detinguts, amb diferents graus d’implicació en els fets, han detallat aquestes mateixes fonts.

És una investigació de complexitat en la qual pèrits informàtics i experts en delictes cibernètics s’han escarrassat per bolcar tot el material disponible des d’ordinadors i mòbils intervinguts, segons van detallar fonts judicials a començaments d’aquest any.

Aquest dilluns passat, la Guàrdia Civil va informar que havia detingut un total de cinc persones i ha investigat deu persones més pertanyents en el marc d’aquest cas per suposada pertinença a una organització criminal que hauria estafat 325.000 euros a dos dones per aquest mètode del fals Brad Pitt, en el marc d’una operació denominada Bralina, que s’ha desenvolupat a les províncies d’Almeria, Màlaga, Biscaia, Barcelona, Madrid, Huelva, Sevilla i Granada, on va transcendir la primera denúncia d’una víctima.

Durant la investigació, s’ha aconseguit localitzar, bloquejar i recuperar 85.000 euros dels diners totals estafats a dos de les víctimes, una de Granada i una altra de Biscaia. Així mateix, s’han efectuay cinc escorcolls, van detallar des de l’Institut Armat.

S’han intervingut nombrosos telèfons mòbils, targetes bancàries i de prepagament de telefonia, dos ordinadors personals i documentació, entre elles una agenda en la que hi havia anotades les frases que els estafadors utilitzaven.

L’operació de la Guàrdia Civil va començar en concret l’agost de 2023, quan la dona denunciant en Granada va assenyalar que li havien estafat 175.000 euros. Fruit de les investigacions, els agents van constatar que hi havia una segona víctima a la província de Biscaia que també havien estafat amb el mateix mètode.

Continuant amb les investigacions, els agents van poder constatar com els ciberdelinqüents haurien contactat amb ambdues víctimes a través d’una suposada plataforma d’internet de fans de l’actor Brad Pitt.

Els detinguts van aconseguir fer creure aquestes dones, que havien aconseguit intimar amb el conegut actor nord-americà fins el punt que elles creien tenir una relació sentimental amb ell, i aquest fals Brad Pitt "els va proposar que invertissin juntament amb ell, en diversos projectes, estafant-los 175.000 euros a la víctima granadina i 150.000 a la biscaïna".

Els ciberdelinqüents, per captar les víctimes, prèviament haurien estudiat les seues xarxes socials i els haurien fet un perfil psicològic, descobrint d’aquesta manera que ambdues dones eren dos persones pel que sembla "vulnerables, amb mancances afectives i en estat depressiu".

Així mateix, van utilitzar plataformes de missatgeria instantània per "intercanviar missatges i correus electrònics amb les dos dones fins arribar a un punt en el qual elles van creure que s'estaven comunicant amb el mateix Brad Pitt, qui els prometia una relació sentimental i un futur junts".

Quan el grau de confiança va ser màxim entre els estafadors i les víctimes, el fals actor els va proposar que invertissin amb ell en diversos projectes comercials. Ambdues li van fer nombroses transferències de diners fins que van descobrir que havien estat estafades i van denunciar els fets.

La Guàrdia Civil ha descobert que els ciberdelinqüents haurien creat una xarxa de comptes bancaris donats d’alta amb documentació falsificada de persones de nacionalitats africanes com Nigèria, Ghana, el Senegal, i Sierra Leone en els quals es rebien els diners estafats.

També suposadament utilitzaven "mules" que, a canvi d’una petita quantitat de diners, rebien els diners estafats i el transferien posteriorment a altres comptes per blanquejar-lo.

Després de la investigació, la fase d’explotació d’aquesta operació va començar el novembre de 2023 on van ser detingudes dos persones a San Isidro de Níjar (Almeria), que van quedar en llibertat provisional, segons han detallat a Europa Press les fonts judicials consultades. La Guàrdia Civil també va detenir un tercer individu a Màlaga per rebre en els seus comptes bancaris part dels diners estafats.

Entre gener i febrer de 2024 la Guàrdia Civil va investigar uns altres tres individus a Amorebieta (Biscaia), un a Huelva, tres a Sevilla, un a Madrid, un altre a Barcelona i un altre més a Granada. Finalment, van ser detinguts a Torremolinos (Màlaga) i Màlaga respectivament, els capitostos de l’organització criminal desmantellada.

Estan en llibertat provisional després que passessin un parell de mesos a la presó després de passar a disposició de l’autoritat judicial, han detallat aquest dimarts les esmentades fonts.

Detingut el fill de la víctima de Granada

Durant la investigació, els agents també van descobrir que el fill de la víctima granadina havia fet tres càrrecs fraudulents amb la targeta bancària de la seua mare i li havia robat 17.000 euros, per la qual cosa també va ser detingut. Els investigadors descarten que el fill tingui res a veure amb l’organització criminal desmantellada.

A l’organització se’ls atribueixen els suposats delictes d’estafa qualificada, de blanqueig de capitals, de falsificació de documents i de pertinença a banda criminal. L’operació ha estat duta a terme per l’Equip d’Investigació de Delictes Tecnològics de la Unitat Orgànica de Policia Judicial i l’Equip @ de la Guàrdia Civil de Granada.